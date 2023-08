Voici les 10 meilleures espèces de champignon à cueillir

Comme chaque année au mois de septembre, les champignons font leur retour dans les sous-bois.

Armés d'un couteau et d'un panier sous le bras, les amateurs de champignons sont nombreux à se lancer dans leur quête. Mais attention, toutes les espèces ne sont pas comestibles. Voici celles qu'on peut cueillir et consommer sans danger.

L’oronge

L'oronge (Amanita caesara) est un champignon rare et magnifique qui ressemble à un œuf doré au début de sa croissance. On le trouve de la mi-septembre à la mi-novembre. Attention, parvenu au stade adulte, ce champignon ressemble beaucoup à l'amanite tue-mouches, une espèce avec laquelle il ne doit surtout pas être confondu.

La truffe noire

La truffe noire (Tuber melanosporum) est le Graal des amateurs de champignons. On la trouve dans des sols calcaires, à une profondeur allant de 1 à 15 cm grâce à l'aide de cochons ou de chiens truffiers, voire de mouches. En cuisine, râpée sur du comté ou une simple tartine de beurre, c’est un enchantement.

La morille

La morille (Morchella) est aussi un champignon très recherché. Conique, ronde ou cylindrique, on les cueille au printemps, à la fonte des neiges. Crues, elles peuvent être toxiques. Cuites, elles sont simplement délicieuses.

La girolle

La girolle (Cantharellus cibarius) est une espèce de champignon très recherchée. On la trouve souvent sous les bouleaux ou les résineux. On la cueille dès l'été et parfois jusqu'à la fin du mois d'octobre. Revenues dans une poêle avec du beurre, du persil et de l’ail, c’est un régal.

Le cèpe de Bordeaux

On dit que le cèpe de Bordeaux (Boletus edulis) est l'archétype du champignon. C'est l'une des espèces les plus recherchées dans la large famille des bolets. Jeune, il est surnommé « bouchon de champagne » en raison de sa forme. Il aime les chênes, les châtaigniers, les hêtres, les épicéas et les sapins.

La trompette de la mort

La trompette de la mort (Craterellus cornucopioides) ressemble à la girolle, à deux différences près : sa couleur est noire et son pied est lisse (et non strié). On peut la cueillir d'août à novembre après de fortes pluies sur des sols lourds et humides. Passées à la poêle, les trompettes de la mort sonne la faim.

La coulemelle

La coulemelle (Macrolepiota procera) se cueille dans les prés et plus rarement dans les forêts. Adulte, son chapeau ressemble à une ombrelle. Pour plus de sécurité, il faut cueillir les plus grands. Les plus petits peuvent ressembler à d'autres champignons, toxiques, parfois mortels.

Le marasme des Oréades

Le marasme des Oréades (Marsmius oreades) ou «faux mousseron» pousse dans les clairières ou au bord des chemins. Son chapeau est délicieux en omelette. On avance que le mot français «mousseron» est à l'origine de l'anglais «mushroom». [NICK SALTMARSH]

Le pied de mouton

Le pied de mouton (Hydnum repandum) peut être parfois confondu avec la girolle au début de son développement. Il est d'ailleurs recommandé de le cueillir jeune, son goût pouvant être un peu amer ensuite.

Le clitopile petite prune

Le clitopile petite prune (Clitopilus prunulus) se cueille de juillet à novembre dans les prés, en lisière des bois. Fragile, il dégage une odeur de farine agréable et caractéristique qui lui vaut son surnom de « meunier ».