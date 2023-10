Voici 5 astuces efficaces pour faire tenir son parfum 

Un parfum qui s’estompe trop vite, c’est particulièrement frustrant. Heureusement, il existe plusieurs astuces pour faire tenir la fragrance et sentir bon toute la journée.

Miser sur les points de pulsation

Pour faire tenir l'odeur de son parfum le plus longtemps possible sur la peau, il faut tout d’abord privilégier les points dits «de pulsation», c’est-à-dire les zones du corps qui dégagent le plus de chaleur, comme le cou, l’arrière et le lobe des oreilles, l’intérieur des poignets, la poitrine, ou encore le creux du coude.

Bien hydrater sa peau

Pour une tenue longue durée, pensez à hydrater quotidiennement votre peau avec un lait corporel. Quand l’épiderme est sec, il a tendance à absorber plus rapidement le parfum. Vous pouvez aussi ajouter un peu de vaseline sur les points de pulsation. Plus la peau sera hydratée et légèrement grasse, plus le parfum tiendra longtemps.

choisir une eau de parfum

Si vous hésitez entre une eau de parfum et une eau de toilette, privilégier l'eau de parfum. Elle est plus concentrée et ses notes de fond, qui servent de fixateur aux notes de tête et de cœur, sont plus profondes et plus intenses. Le sillage d'une eau de parfum sera donc plus durable.

parfumer ses vêtements

Autre réflexe à adopter pour laisser une trace de son passage : parfumer ses vêtements, surtout s'ils sont en coton, en lin, ou en laine. Ces fibres textiles retiennent très bien les molécules odorantes. Idéalement, vaporisez un nuage de parfum à quelques centimètres du tissu pour le diffuser de manière homogène.

privilégier certaines notes

Enfin, sachez que certaines notes sont plus tenaces que d'autres. Les notes boisées, musquées, de vanille, d'ambre, et de patchouli, sont connues pour avoir une meilleure tenue. Ce sont des notes dites «stables», plus lourdes et donc moins volatiles. Et pour que votre parfum conserve toutes ses senteurs, veillez à le ranger à l’abri de la lumière.