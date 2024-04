Meghan Markle : sa nouvelle marque lifestyle «American Riviera Orchard» devrait être officiellement lancée ce printemps

La marque lifestyle de la duchesse de Sussex, American Riviera Orchard, devrait être officiellement lancée ce printemps. Le site internet de la marque existe déjà.

Le mystère bientôt levé. Meghan Markle a l'intention de lancer sa nouvelle marque de style de vie, American Riviera Orchard, au plus tard ce printemps, a annoncé People.

Le 14 mars dernier, la femme du prince Harry a officiellement lancé le site web et le compte Instagram d'American Riviera Orchard, dévoilant un logo en lettres dorées, et le nom «Montecito», soit le quartier où la jeune femme réside avec son mari et leurs enfants, à Santa Barbara, en Californie, dont le surnom est la «Riviera américaine».

©americanrivieraorchard / Instagram

Les personnes intéressées peuvent rejoindre une liste d'attente sur le site officiel pour recevoir des informations sur les produits, la disponibilité et les mises à jour par e-mail. La première story partagée sur Instagram par la marque montrait Meghan Markle en train d'arranger des fleurs, de cuisiner et de porter une robe noire ample, pendant que la chanson «I Wish You Love» de Nancy Meyers était diffusée en arrière-plan.

Les documents déposés au bureau américain des marques ont indiqué qu'American Riviera Orchard envisage de vendre une variété de produits, tels que des couverts, des livres de cuisine, des aliments en conserve et divers autres articles, en plus d'offrir des services de vente au détail.

«Famille, cuisine, divertissement et décoration intérieure»

Une source a indiqué à People que l'enseigne de Megan Markle «refléterait tout ce qu'elle aime - famille, cuisine, divertissement et décoration intérieure».

«Elle est enthousiasmée par sa dernière aventure personnelle. C'est quelque chose qu'elle voulait faire depuis un moment. Elle est ravie de partager son style et les choses qu’elle aime», a-t-elle notamment déclaré.

L'annonce de la marque n'a pas été une surprise pour les fans de longue date, puisque la duchesse de Sussex a lancé le blog lifestyle «The Tig», avant sa relation avec le prince Harry, suivi du mariage en 2018.

Le site portait sur la nourriture, la mode et les voyages qui ont été une source d'inspiration, avec des commentaires personnels, avant d'être clôturé en 2017.