Voyage : voici les 5 endroits les plus terrifiants au monde

Envie de découvrir le monde sous l'angle du frisson ? Voici 5 endroits effrayants qu'il est possible de visiter sur la planète entre village fantôme, lieu considéré comme hanté ou site naturellement inquiétant.

Ville fantôme d’Hashima au Japon

Un décor de fin du monde où pas âme ne vit aujourd'hui. Pourtant dans les années 1950, l'île d'Hashima - 480 m de long par 160 de large - a hébergé jusqu'à 5.300 habitants. Des mineurs, qui avec l'arrêt de l'exploitation du charbon en 1974, ont déserté les lieux. Résultat, ses barres d'immeubles, son hôpital, ses deux écoles... ont totalement été laissés à l'abandon, réservant un paysage apocalyptique de ruines. Classée au patrimoine mondiale de l'UNESCO en 2015, l'île japonaise et sa ville fantôme situées à une quinzaine de kilomètres de Nagasaki a d'ailleurs servi de décor au 25e James Bond «Skyfall». Elle se visite depuis 2009.

la Vallée de la mort aux Etats-Unis

Aussi beau que terrifiant. A la frontière entre la Californie et le Nevada, la Death Valley et ses 13.000 km2 est l'un des sites les plus chauds au monde. Ses températures, oscillant entre 40 et 50 °C l'été, en font un lieu naturellement hostile, dont la visite nécessite des précautions particulières : se munir de plusieurs litres d'eau, vérifier l'état de son véhicule avant de se lancer sur ses routes et ne pas s'aventurer loin des sentiers sans guide. Plusieurs villes fantômes, abandonnées par les chercheurs d'or, peuvent également être visitées dans la vallée de la mort, à l'instar de Rhyolite, dans le Nevada.

La forêt des suicidés au japon

La forêt d'Aokigahara au Japon, également surnommée «forêt des suicidés», un nom qu'elle doit aux nombreuses personnes qui viennent y mettre fin à leurs jours, a de quoi faire froid dans le dos. Situé au pied du Mont Fuji, la légende voudrait que cette forêt, qui a poussé sur une coulée de lave, soit hantée par une sorte de fantôme tourmenté. Pour ajouter encore un peu de frisson, son sol en lave poreuse absorbe les sons lui conférant une atmosphère très particulière. Sans compter que cette roche volcanique et son magnétisme naturel peuvent avoir une incidence sur les boussoles.

l'Ile des poupées au Mexique

Des centaines de poupées terrifiantes. Au Sud de Mexico, l'île des poupées (isla de las muñecas) figure incontestablement parmi les lieux les plus malaisants au monde. Et pour cause, cette petite île bordée par les canaux de Xochimilco est peuplée de poupées abîmées ou estropiées, amassées pendant 50 ans par un ermite - Julian Santana - ayant élu domicile sur l'île. Au fil de sa vie, ce dernier a accroché un peu partout ces figurines pour apaiser le fantôme d'une fillette, qui selon la légende hanterait le lieu depuis que l'enfant s'est noyé dans le canal. Un récit et une mise en scène qui fait de ce lieu une attraction touristique. Et pour alimenter encore un peu plus les superstitions, en 2001, Julian Santana a lui aussi été retrouvé mort noyé.

Les catacombes de Paris

L'Hexagone a lui aussi son lot de sites étonnants entourés de fantasmes. Parmi eux, les catacombes de Paris. Plus grand ossuaire souterrain au monde, le site, avec ses galeries situées à 20 mètres de profondeurs sous la Capitale (soit cinq étages) réservent une plongée étonnante parmi les restes de plusieurs millions de parisiens. L'occasion d'arpenter près de 2 km des 300 km que comptent ce réseau souterrain, qui au fil des siècles a fait l'objet de nombreuses rumeurs, entre organisation de messes noires et réunion secrètes. A noter, en dehors des visites orchestrées par les catacombes de Paris, le reste du réseau et son dédale de galeries sont interdits à la visite au risque de s'y perdre.