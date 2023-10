Halloween 2023 : voici le déguisement idéal pour chaque signe astrologique

La soirée d’Halloween approche et vous ne savez toujours pas comment vous déguiser ? Pour vous aider, voici le costume idéal pour chaque signe astrologique, selon l’astro love coach Nathalie Marcot.

Bélier

Fonceur, dynamique, et dirigé par Mars, la planète de la guerre, le Bélier sera parfait en Wonder Woman ou en Hulk, affirme Nathalie Marcot.

Taureau

Gourmand et gourmet, le Taureau adore préparer des bons petits plats. Ainsi, un déguisement de cuisinier ou de citrouille lui ira à merveille.

Gémeaux

Peter Pan, Arlequin ou la Fée Clochette sont des déguisements parfaitement adaptés aux Gémeaux, un signe enfantin, qui adore s’amuser et jouer.

Cancer

Mélancolique, nostalgique, doux et sensible, le Cancer à deux costumes de prédilection : Ariel la petite sirène et le clown triste.

Lion

Signe de Feu, le Lion a besoin de briller et de se faire remarquer. Lors d’une soirée déguisée, il y a de fortes chances qu’il arrive en Roi Soleil ou en Cléopâtre.

Vierge

Maniaque, altruiste et perfectionniste et dotée d'un grand sens analytique, la Vierge peut opter pour un costume d’infirmière ou de détective, comme Sherlock Holmes.

Balance

Gouvernée par Vénus, planète de l'amour et de la beauté, la Balance à tout intérêt à se glisser dans la peau de la déesse romaine. Ce signe représente aussi l’équilibre, donc pourquoi pas un costume d'avocat.

Scorpion

Mystérieux, le Scorpion est souvent attiré par la magie noire, le gothique, et l’ésotérisme. Pour ce signe, rien de tel que le déguisement de Mercredi Addams, ou plus généralement celui d'une sorcière ou d'un diable.

Sagittaire

Le Sagittaire aime les grands horizons et partir à la découverte du monde. C’est un aventurier et un explorateur. Jack Sparrow, Indiana Jones et Pocahontas représentent bien les traits de ce signe.

Capricorne

Sérieux, sage, persévérant et ambitieux, le Capricorne va toujours au bout de ses objectifs. Ce signe de Terre fera sensation en Harry Potter ou en Hermione.

Verseau

Le Verseau est un signe original et drôle. Dès que l’occasion se présente, il sort du placard son costume de Minion ou d’extraterrestre.

poisson

Le signe du Poisson est rêveur, romantique, mélancolique, et fantaisiste. Le déguisement de Pierrot représente bien ce natif. Celui de Madame Irma aussi, note Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.