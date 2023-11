Voici les signes astrologiques qui ont le plus de chances de s'enrichir en 2024

Certains signes astrologiques vont pouvoir compter sur l'année 2024 pour améliorer leurs finances. Voici les natifs qui ont le plus de chances de s'enrichir, selon les prédictions du célèbre voyant et astrologue Claude Alexis.

Taureau (21 avril - 21 mai)

Vous serez les rois de l’investissement. Et à tous les niveaux. Comme votre objectif est de réaliser toujours d’importants bénéfices, vous serez comblé. C’est une chance formidable pour les financiers. Nul doute que les actions en hausse feront votre bonheur et vous ne les laisserez pas passer. Pour ceux qui sont en recherche d’emplois, ce sera le bon moment pour développer vos talents professionnels, surtout en deuxième partie d’année, de juin à décembre. Une chose est sûre, la richesse sera à portée de main. Petite ou grande, l’année se révélera bien meilleure que 2023.

Et l’immobilier sera assez présent : des achats ou des ventes. Même les moins fortunés auront envie de placer leurs économies dans un petit studio ou une maison à retaper. La bonne nouvelle est que les soucis financiers seront mineurs. Des engagements et des contrats seront signés afin de vous apporter une vraie sécurité. Votre nature entêtée ne vous fera rien lâcher. Aussi, attendez-vous à une rémunération croissante et à de belles rentrées sur les trois derniers mois de 2024.

Le conseil de Claude Alexis : Si vous deviez faire face à des litiges à régler, vous aurez toutes les cartes en mains. Et votre force de persuasion sera votre meilleure alliée afin d’obtenir le meilleur au niveau rentabilité.

Vierge (23 août - 22 septembre)

L’année qui vient sera riche en rebondissements et en argent. Vous pourriez même aborder une nouvelle étape dans votre vie. Les portes vont s’ouvrir toutes seules, et les tiroirs-caisses aussi. Comme vous gardez toujours les pieds sur terre et le sens des réalités en toutes occasions, les astres vont vous mener au succès au sein de votre carrière, et avec des rémunérations conséquentes. Et vous serez plutôt Vierge folle que Vierge sage. Je vous vois étonner votre entourage par votre aplomb et toute la patience nécessaire aux réalisations de vos projets.

Votre vigilance sera gagnante. La rentrée de septembre vous apportera «la proposition» que vous attendez depuis si longtemps et que vous n’osiez plus espérer. Jupiter vous donnera toute la liberté d’esprit et d’efficacité qui vous manque parfois afin de récolter les fruits de vos efforts. Les entrepreneurs auront le vent en poupe et les planètes à succès au-dessus de leur tête, surtout de mars à juillet. Votre sens de l’effort sera la garantie d’un véritable équilibre financier.

Le conseil de Claude Alexis : Vous serez plein d’idées nouvelles. Gardez bien la communication facile et en prise avec la réalité auprès de vos collègues car votre idéalisme vous portera vers des projets de grande envergure.

Balance (24 septembre - 23 octobre)

Grâce à Jupiter, attendez-vous à recevoir une belle somme d’argent. Celle que vous n’attendiez pas mais que vous espériez afin de réaliser un rêve qui est en vous depuis de longues années. Cette aisance financière débouchera sur l’obtention de gains importants. Vous qui êtes toujours en recherche d’harmonie, Jupiter va vous envoyer du feu dans votre signe d’air et vous dynamiser durant toute l’année 2024.

Votre popularité, votre assurance et votre notoriété en tireront tous les bénéfices. Vous afficherez de l’assurance lors des négociations financières et vous saurez repérer les bonnes personnes pour conclure des partenariats fructueux et rentables. Dès le printemps, c’est la fête au porte-monnaie. Et durant l’été, vous ne vous refuserez rien. Pourquoi ne pas songer à travailler à votre compte, prendre une franchise… La bonne nouvelle est qu’en 2024, votre signe d’air retombera sur ses pieds. Et je vois que vous aurez des facilités pour amortir vos finances et équilibrer votre budget. Profitez.

Le conseil de Claude Alexis : Comme on va vous donner de nouvelles responsabilités et que vous aurez plus de liberté qu’à l’accoutumée, ce sera le moment d’optimiser vos gains en étant audacieux financièrement.

Cancer (21 juin - 22 juillet)

Rendez-vous avec la gloire. Vous allez gravir des échelons et au milieu de l’été, vous saurez afficher vos intentions de réussite et l’envie d’arriver au sommet. Ah ces chers Cancer, si sensibles et émotifs mais non dénués d’ambition. De caractère et de pouvoir, s’ils sont reconnus et en confiance, Jupiter sera là pour vous dorloter et vous inonder de profits. 2024, c’est votre année. Les mois d’été dont juin et juillet, vos mois anniversaires, seront hautement productifs.

Des succès fulgurants et la possibilité non seulement de renflouer votre compte en banque mais de mettre de côté de jolies sommes rondelettes, gagnées par votre travail, vos efforts, et peut-être aussi par le jeu. Le Cancer, n’est pas chanceux habituellement mais le ciel et les planètes ont décidé d’exaucer les vœux de ce signe d’eau, toujours bienveillant et protecteur pour gâter sa famille et distribuer de l’argent aux personnes de son entourage. Je vois une opportunité qui va totalement changer votre carrière et votre statut social grâce à de l’argent gagné, et ce sera mérité. Vous pourrez même vous offrir le bien matériel dont vous rêvez.

Le conseil de Claude Alexis : Comme vous aimez les défis, mais en œuvrant habilement, n’hésitez pas à entrer dans la compétition et à mettre tout en œuvre pour remporter la Palme d’Or.

Lion

Une année de richesse et de bonheur. Pour vous qui êtes un signe de feu, Jupiter va vous surprendre sans crier gare, et là où vous ne vous y attendez pas. Toutes vos initiatives seront couronnées de succès. La chance est au-dessus de votre signe pour 2024. Mais vous devrez fournir des efforts pour bien gérer cet argent qui va pleuvoir sur vos affaires, votre carrière et vos entreprises, grâce aux planètes et, surtout, grâce à tous les investissements que vous avez su mettre en place durant les années passées.

Quel que soit votre situation sociale, votre signe de Feu, gouverné par le Soleil, aime capitaliser sur le succès et la gloire. A petite ou grande échelle. Alors soyez heureux, dès le mois de janvier, vos projets prennent corps et se concrétisent. Et l’argent en découle… Ce que vous avez semé porte ses fruits, votre sécurité financière se renforce et vous aimerez tout autant mener vos projets qu’accompagner ceux de votre entourage. Vous multiplierez vos activités avec succès. Je vois les salariés d’entreprise augmenter leur salaire, et même des possibilités d’obtenir des postes de direction.

Quid des autres signes ?

bélier (21 MARS - 20 AVRIL)

En 2024, la chance déjà présente en 2023, ne vous quittera pas et se déplacera plutôt sur la sphère professionnelle. Ce sera le moment de vous épanouir dans ce secteur et de récolter côté finances.

Gémeaux (21 MAI - 21 JUIN)

L'année prochaine, Jupiter saura faire de vous le roi de l’organisation pour obtenir l’argent qui traîne, la résolution de papiers administratifs qui pourraient rapporter gros.

Scorpion (23 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)

Vous devrez bien gérer votre capital et vos acquis de 2023, ce qui vous permettra d’obtenir des gains financiers assez conséquents et que vous utiliserez à bon escient pour équilibrer vos budgets.

Sagittaire (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)

Les voyages seront à l’honneur en 2024, aussi vous devrez faire face à des dépenses imprévues. Mais grâce à Jupiter, la planète qui vous gouverne, vous ne serez pas en danger financièrement.

Capricorne (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)

De la chance et de la nouveauté. Jupiter en passant par-là permettra le choix de contrats financiers que vous mettiez de côté jusqu’à présent et qui rapporteront une belle rentabilité sur 2024.

Verseau (21 JANVIER - 19 FÉVRIER)

Votre grande intuition vous permettra de dénicher les bonnes affaires et Jupiter favorisera la mise en valeur des projets les plus ambitieux. Il vous suffira en 2024 d’en récolter les fruits.

Poissons (20 FÉVRIER - 20 MARS)

Vous aurez de belles opportunités pour briller et obtenir la confiance de ceux qui vous entourent, côté carrière. Ainsi, Jupiter vous permettra de demander des augmentations de salaire ou de signer des contrats juteux.