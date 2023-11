Voici le signe astrologique qui ne supporte absolument pas le froid

Quand les températures baissent, ce signe astrologique superpose les couches de vêtements, tant il ne supporte pas le froid.

Certaines personnes sont plus sensibles au froid que d’autres. Et il y a de fortes chances que les plus frileuses soient nées entre le 21 juin et le 22 juillet.

En effet, selon l’astro love coach Nathalie Marcot, qui tient un chaîne Youtube, le signe le plus frileux du Zodiaque est le Cancer. Ce natif «ne supporte pas le froid» et a beaucoup de mal à se réchauffer.

Aller au ski pendant les vacances d’hiver ? Très peu pour lui. Ce signe d’été «adore la chaleur et lézarder au soleil», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Dès que le froid pointe le bout de son nez, le Cancer n’est pas du genre à sortir. Au contraire, cet animal à pinces va plutôt passer en mode hibernation.

«Il aime rester chez lui au chaud, ajoute l’astrocoach, se blottir sous son plaid et avec ses grosses chaussettes», et dans l’idéal, au coin du feu.