Voici les 3 gestes qui peuvent vous sauver en cas d'attaque de chien

Les amateurs de promenades en pleine nature pourront confirmer qu’il n’est pas rare de rencontrer un chien. Voici les habitudes qui peuvent vous sauver si vous détectez un comportement agressif chez l’animal.

Comme l’a rappelé le site Ma Petite Rando, croiser la route d'un chien est monnaie courante lorsque vous vous promenez. Afin de vous prémunir d'une attaque, n’oubliez pas que votre langage corporel et un équipement adapté pourraient vous aider.

adoptez une attitude défensive et calme

Partir en randonnée ou en longue promenade nécessite un peu de préparation. Comme l’a souligné le site spécialisé, ne jamais avoir eu de chien peut amplifier la peur de l’animal et entraver la bonne réaction à avoir. Ainsi, si vous rencontrez un chien errant et menaçant - un comportement synonyme d’un mécanisme de défense -, Ma Petite Rando préconise de ne jamais fixer l’animal dans les yeux. En effet, ce geste pourrait être interprété comme une marque de défi.





Évitez également les grands gestes ou de lui tourner le dos. S’il vous prend l’envie de fuir, l’instinct de chasseur du chien pourrait prendre le dessus. N’oubliez pas non plus d’observer son langage corporel. Oreilles baissées en arrière, dents apparentes ou grognements sont les signes d’un état d’alerte.





Si l'animal vous attaque, mettez vous en position de défense. Placez-vous en boule genoux remontés vers la poitrine et mains devant le visage. Essayez également de ne pas bouger ou de prononcer de mots puisque cela pourrait aggraver la situation.

prévoyez des objets dissuasifs

Sachez également qu'il existe de précieux objets qui permettent de dissuader l’animal. Ainsi, un vaporisateur d’eau, des friandises ou encore un sifflet anti-chien – que l’on trouve dans de nombreuses enseignes – vous seront d’un grand secours.

Pour vous prémunir à l'avance d'une mauvaise rencontre, des vêtements adaptés seront vos meilleurs alliés. Car pour éviter toute complication en randonnée, les tenues couvrantes vous aideront à vous protéger - même a minima – des crocs du chien. En revanche, ne portez pas de cols roulés ou d’écharpes puisqu’elles pourraient vous étrangler si le chien les tire.

anticipez votre parcours

Enfin, partir à l’aventure dans des espaces reculés - surtout si vous êtes seul – est peu recommandé. Préférez plutôt un itinéraire que vous connaissez ou plus fréquenté. Si vous partez seul, prévenez vos proches en leur communicant votre parcours.