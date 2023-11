«The Crown» : 7 pièces mode pour adopter le look «british» cet automne-hiver

La très attendue saison 6 de «The Crown» sort ce jeudi 16 novembre. Pour miser cet automne-hiver sur un style «so british», tout droit inspiré de la série à succès, voici 7 pièces à adopter. Parmi elles, le motif tartan évidemment, très tendance cette saison, mais aussi le trench ou encore le pull sans manche.

Le collier de perles

Netflix Capture écran BA Saison 6 / Elise Tsikis



Porté au quotidien comme lors de cérémonies, qu'il s'agisse de Lady Di ou de la reine Elizabeth, le collier de perles figure sur de multiples séquences de la série à succès «The Crown». Un accessoire incontournable pour adopter un look british chic, que la marque Elise Tsikis modernise avec une pièce associant perles et pièces dorées, pour une touche plus contemporaine.

le motif tartan

Netflix The Crown Saison 6 / Comptoir des cotonniers



C'est évidemment l'une des marques de fabrique de la famille royale et du style british. Du kilt aux écharpes en passant par les chemises, le célèbre motif tartan, né en Ecosse, a la cote en Grande-Bretagne. Ça tombe bien, il est aussi plébiscité cet automne-hiver sur de nombreuses pièces, notamment les manteaux longs, à l'instar de ce modèle Comptoir des Cotonniers, parfaitement dans le ton. Pour la petite histoire, le tartan est, à l'origine, un signe de pouvoir. Plus il y a de couleurs, plus le rang de la personne qui le porte est élevé.

le pull sans manche

Netflix The Crown Saison 4 / H&M



Le pull sans manche a la cote cette saison. Une pièce élégante qu'appréciait déjà la princesse Diana, campé dans la saison 4 par Emma Corrin (photo), évidemment mise en scène par les costumiers de «The Crown». Pour céder à cette tendance, H&M propose notamment un modèle gris contemporain en maille tressée, pour une touche résolument british.

les gants en cuir

Netflix The Crown Saison 2 / Courtois Paris



Comme l'actrice Vanessa Kirby, qui a incarné la princesse Margaret dans la saison 1 et 2, on craque cet automne-hiver pour des gants en cuir camel ou chocolat de la maison Courtois Paris. Un modèle qui se nomme, en prime, «Harry», difficile de faire mieux.

le petit sac BCBG

Netflix The Crown saison 3 / Bocage



Le petit sac accroché au coude a bien souvent été l'apanage de la reine Eilzabeth II, campé dans la saison 3 par Olivia Colman. Cet automne, rien de plus facile que d'adopter cet accessoire chic, grâce au modèle Louisa de couleur cognac, signé Bocage. Une pièce dotée en prime d'un foulard, autre accessoire phare de la monarque, qui n'hésitait pas le porter au cou, comme sur la tête.

Le trench

Netflix The Crown Saison 4 / Caroll

Grand classique de la garde-robe britannique imaginé par Thomas Burberry pour habiller les soldats durant la première guerre mondiale, d'où son nom qui signifie «manteau des tranchées», le trench a régulièrement été adopté par la reine, comme par sa belle-fille Kate Middleton. Une pièce idéale pour adopter le look british, afin d'affronter la pluie automnale, et avant que les températures ne descendent trop.

Le combinaison pull jean

Netflix The Crown saison 6 / Sézane



C'est peu dire que Kate Middleton est devenue une véritable icône de mode dont les looks sont régulièrement scrutés. Alors que l'épouse du prince William fait son apparition dans la saison 6 de «The Crown» sous les traits de Meg Bellamy au côté de l'acteur Ed McVey, la comédienne porte dans la première image dévoilée par la série un pull soigneusement glissé dans son jean.

Un look régulièrement plébiscité par la princesse de Galles. Pour s'approprier cet effet de style, pourquoi ne pas craquer pour un modèle Sézane. Une marque sur laquelle Kate Middleton a, elle aussi, récemment jeté son dévolu, apparaissant dans une robe de la griffe. La boucle est bouclée.