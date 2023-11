Hausse du JR Pass au Japon : voici deux solutions pour sillonner le pays sans se ruiner

L'Office National du Tourisme Japonais a dévoilé deux solutions pour visiter l'île sans avoir à acheter un Japan Rail Pass, dont le tarif a explosé au 1er octobre avec une augmentation de 65%.

Une hausse des tarifs qui incite à changer sa façon de se déplacer au Japon. Depuis le 1er octobre, le fameux Japan Rail Pass, permettant de voyager de façon illimitée sur la majorité des trains japonais, a vu ses prix exploser. Désormais vendu entre 307 et 614 euros pour une période de validité allant de 7 à 21 jours, le prix du JR Pass a connu une augmentation d’environ 65 %.

Des pass régionaux et des bus plus économiques

Pour permettre aux touristes de profiter des paysages du Japon sans se ruiner, l’Office National du Tourisme Japonais a révélé deux solutions plus économiques afin de découvrir l’archipel nippon.

La première solution évoquée est celle du pass régional. Moins populaires que le Japan Rail Pass, qui fonctionne à l’échelle nationale, les titres régionaux permettent de couvrir les nombreuses régions du Japon. La dizaine de pass régionaux, vendus par les compagnies ferroviaires japonaises, donne des accès illimités en train à certains lieux emblématiques, et il est même possible de combiner plusieurs pass afin de visiter plusieurs régions.

La seconde solution est moins connue, mais plus économique : le bus. Alors que le Japon est réputé pour son réseau ferroviaire tentaculaire, les réseaux de bus de l’archipel offrent une alternative de qualité aux voyageurs souhaitant faire des économies, bien que la durée des trajets soit prolongée. En voyageant de nuit dans des bus réputés pour leur confort, il est même possible de faire des économies sur les chambres d’hôtel.

Avec la Willer Express, qui détient l’un des plus grands réseaux de bus du pays et qui comptabilise plus de 2,4 millions de voyageurs chaque année, il est par exemple possible de rallier Tokyo à Kyoto pour une trentaine d’euros.