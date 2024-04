JO 2024 : quels sont les sports concernés par les 250.000 billets mis en vente le 17 avril ?

Une nouvelle phase de vente pour les JO 2024 à Paris, avec plus de 250.000 billets distribués, aura lieu le mercredi 17 avril et tous les sports seront concernés, avec notamment des places pour les matchs des équipes de France de football, de basket et de handball.

A vos marques ! Pour ceux qui n’ont pas encore pu s’offrir des places pour les JO 2024 à Paris (26 juillet-11 août), il n’est pas encore trop tard. Une nouvelle phase de vente aura lieu ce mercredi 17 avril (à partir de 10h), à J-100 avant la cérémonie d’ouverture, avec plus de 250.000 billets mis en vente pour le grand public. A des prix pour le moins abordables. Le prix de départ sera de 24 euros et près de «50% de ces nouveaux billets» coûteront «moins de 100 euros», a assuré le président du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) Tony Estanguet.

Des places pour les équipes de france de foot, basket et Handball

Et, à quelques rares exceptions, ces places concerneront quasiment tous les sports, y compris collectifs avec le football, qui se tiendra à Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille, Nice et Saint-Etienne, mais aussi le basket et le handball à Lille. Il sera notamment possible de se procurer des places à partir de 30 euros pour tous les matchs des équipes de France de football, et à partir de 50 euros pour voir jouer l’équipe des Etats-Unis de basket.

Concernant les autres sports, il y aura 35.000 billets pour le beach volley, 15.000 tickets pour les épreuves de natation, 12.000 billets pour le tennis de table pour soutenir entre autres les frères Lebrun, autant pour le tennis, 10.000 places pour la gymnastique, ou encore 9.000 places pour l’équitation et 2.000 pour le judo.

Mais il faudra encore une fois être «très rapide» pour espérer décrocher l’un des précieux sésames. Car le principe du premier arrivé, premier servi sera encore appliqué. Rendez-vous sur le site officiel de la billetterie de Paris 2024.