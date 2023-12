Voici les 5 pulls de Noël les plus moches en 2023

La journée du pull (moche) de Noël est célébrée comme tous les ans le troisième vendredi du mois de décembre et se tiendra le 15 décembre prochain.

Pour jouer le jeu de cette tradition anglo-saxonne, largement plébiscitée en France depuis plusieurs années, voici 5 modèles qui peuvent prétendre au titre de pulls les plus moches, l'objectif premier de cette journée, rappelons-le.

Kitsch à souhait

© Lidl

Lidl fait toujours fort en matière de pull de Noël. Cette année encore, il joue la carte du 100 % kitsch sans oublier de glisser son logo dans une version XXL.

Pull de Noël Lidl, existe en modèle femme et homme, 11,99 €.

Dans la peau du père Noël

© Pretty Little Thing

Se glisser dans la peau du Père Noël au sens propre du terme, c'est ce que propose Very Little Thing avec ce modèle humoristique. Effet marionnette et saugrenu garanti.

Pull de Noël, Pretty Little Thing, 8 €.

La touche lumineuse

Mon pull de Noël

Tout y est : dinde, sapin, sucre d'orge, flocon, biscuit et surtout guirlande de toutes les couleurs clignotante (pour de vrai). Mon pull de Noël met la barre haut avec ce modèle de pull moche, qui ne manque en prime pas d'humour.

Pull de Noël Lumineux LED Christmas Food unisexe, Mon pull de Noël, 38,90 €.

le grand classique

Mon pull moche de Noël

Le bon vieux renne au nez rouge et à l'air benêt s'affiche en gros plan sur ce modèle savoureusement kitsch signé Mon Pull moche de Noël. Une pièce en coton bio avec laquelle cette marque française fait de la concurrence au célèbre pull porté par Marc Darcy dans «Le journal de Briget Jones».

Pull de Noël Rudolph unisexe, Mon pull moche de Noël, 42,90 €.

le gilet de circonstance

Primark pourrait bien gagner la palme cette année avec son gilet jacquard parfaitement dans le thème grâce à sa coupe et sa surenchère de motifs. Papy Noël est assurément là.

Gilet De Noël À Motif Jacquard Homme, Primark, 17 €.