Robes-pulls, mailles colorées, écharpes XXL… cinq pièces tendance pour lutter contre le froid

Les températures chutent. Pour affronter le froid sans faire de concessions sur le style, la robe-pull en maille, les écharpes XXL ou encore le pantalon velours figurent parmi les grandes tendances de cet hiver 2024 et seront de parfaits alliés.

La robe en maille

C'est la robe tendance de l'hiver 2024. La robe en maille longue ou plus ou moins courte, très près du corps ou un peu plus large a plus que jamais la cote cette année. Et ça tombe bien, en plus d'être confortable et à la pointe de la tendance, elle est idéale par grand froid.

L'écharpe XXL

Accessoire antifroid par excellence, l'écharpe en laine est de toute les collections cet hiver. En 2024, elle s'affiche idéalement XXL, frangée, à carreaux ou colorée. Sans oublier de l'harmoniser à son bonnet pour un style impeccable.

Le pantalon en velours

Longtemps passé de mode, il est revenu sur le devant de la scène. Pièce phare de la saison 2024, le pantalon en velours côtelé a les faveurs des créateurs cet hiver et s'avère en prime être un parfait allié contre le froid quand les températures deviennent négatives.

Le pull en laine sous toutes ses formes

Il est partout. Côtelé, en maille, à col roulé, à motifs, en version cardigan, XXL... le pull en laine est la star des collections automne-hiver, au point qu'il devient cornélien de faire un choix parmi les multiples déclinaisons de cette pièce chic et chaude.

Les bottes hautes

Par grand froid, bottines et mocassins sont remisés au placard au profit de bottes hautes plus couvrantes. Modèle sous le genou avec ou sans plate-forme ou santiag sont cette année pile dans la tendance.