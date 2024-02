Voici la différence d'âge idéale dans un couple, selon une étude

Une étude américaine a démontré que les couples avec un écart d’âge trop important avaient moins de chances de fonctionner.

L’amour n’a pas d’âge, comme le dit le dicton. Et pourtant, il se pourrait que cela ne soit qu’un tissu de mensonges. En effet, une étude menée par l’Université d’Emory Atlanta a démontré que plus la différence d’âge est importante, plus le risque de séparation est grand.

Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié les relations de 3.000 personnes et de cette manière, un premier constat a pu être fait. Selon leurs calculs, un simple écart de cinq ans au sein d’un couple pourrait augmenter les risques de séparation de 18 %. Un risque pouvant aller jusqu’à 95 % avec un écart de plus de vingt ans entre les deux partenaires.

Intéressant également, ce chiffre est de 39 % pour les couples avec dix ans d’écart. La théorie commence alors à s’installer.

Faut-il se méfier de la science ?

Ainsi, la recette magique pour qu’un couple dure, selon les scientifiques, serait que l’écart d’âge n’excède pas un an. Les risques de séparation tombent alors à 3 %. Ou mieux encore, que les deux partenaires aient le même âge.

Selon Hugo Mialon, chercheur à l’origine de cette étude, «il se pourrait simplement que les types de couples présentant ces caractéristiques soient les types de couples qui sont, en moyenne, plus susceptibles de divorcer pour d’autres raisons».

Libre alors à chacun de se faire sa propre opinion sur la question. Toutefois, ce constat pourrait éventuellement se montrer intéressant pour les personnes à la recherche de leur moitié.