Bobi, le chien «le plus vieux du monde», fait l'objet d'une enquête pour prouver son âge

Le chien portuguais qui avait décroché le titre de chien le plus vieux de l’Histoire et qui est décédé en octobre 2023 à l’âge de 31 ans fait désormais l’objet d’une enquête, après des doutes sur son espérance de vie.

Une enquête «tout à fait sérieuse». À peine deux mois après sa mort, l’âge de Bobi, désigné comme étant le plus vieux chien de tous les temps, est sujet à des doutes qui ont poussé les responsables du Guinness des records à annoncer l’ouverture d’une enquête.

Selon certains observateurs, des images de Bobi en 1999 montraient qu’il avait des pattes d’une couleur différente que celle du chien décédé au Portugal le 21 octobre dernier.

Aussi, des vétérinaires ont indiqué que bien que son âge et son année de naissance - 1992 - aient été enregistrés dans la base de donnée nationale des animaux de compagnie, ces informations sont généralement fondées sur l’auto-certification des propriétaires. De plus, des tests génétiques ont prouvé que Bobi était vieux, mais sans pour autant fournir d’âge précis.

Un examen formel en cours

L’enquête est menée par le magazine Wired, qui a déclaré qu’un responsable de la base de données gouvernementale lui a révélé ne jamais avoir été contacté par le Guinness des records pour vérifier l'information. Le propriétaire de Bobi, Leonel Costa, n'a pas répondu aux questions du magazine, rapporte The Guardian.

Un porte-parole du célèbre livre des records a confirmé qu’un «examen formel» était en cours, et que l’organisation examinera les preuves et consultera des experts : «Alors que notre examen est en cours, nous avons décidé de suspendre temporairement les demandes d'enregistrement des deux titres de plus vieux chien vivant et de tous les temps jusqu'à ce que toutes nos conclusions aient été mises en place et communiquées», a-t-il déclaré dans des propos relayés par The Guardian.