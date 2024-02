Une ex-députée PS publie la photo d'un chien sans muselière dans un train et crée la polémique

Ce dimanche 25 février, l’ex-députée du Parti Socialiste, Anne-Yvonne Le Dain, s’est attirée les foudres des internautes après le partage de l’un de ses tweets. En cause : sa critique envers un chien sans muselière dans le TGV.

C’est un buzz auquel Anne-Yvonne Le Dain ne devait sûrement pas s’attendre lorsqu’elle a posté son tweet sur X, dimanche 25 février. Alors qu’elle se trouvait dans un TGV reliant Montpellier à Paris, cette ex-députée PS a été prise de colère à la vue d’un chien, un golden retriever, allongé sur le sol du couloir central du wagon… sans muselière.

Une scène qu’elle a souhaitée partager sur les réseaux sociaux à travers une photo, où l’on aperçoit le propriétaire du chien à visage découvert. «Être pris au sérieux, nous autres Français qui râlons tout le temps, mais acceptons tout. Ici très gros chien dans le train : pas de muselière, or c’est OBLIGATOIRE (pour ceux-là). Les contrôleurs juste avant, Nada ! Les passagers non plus», écrit-elle, en interpellant la SNCF.

#LaFrance… Etre pris au sérieux, nous autres français qui râlons tout le temps mais acceptons tout. Ici très gros chien dans le train: pas de muselière, or c’est OBLIGATOIRE (pour ceux-là). Les contrôleurs juste avant, nada! Les passagers non plus. ⁦@SNCFVoyageurs⁩ #nous pic.twitter.com/AWvn1c5L8w — Anne-Yvonne Le Dain #EnsembleCitoyens #AvecVous (@Ayledain) February 25, 2024





Plus de 14 Millions de vues

Seulement, l’ancienne parlementaire de l’Hérault n’avait pas prévu un tel engouement : la publication a été vue plus de 14 millions de fois. Et cette dernière n’a pas manqué de faire réagir les internautes. À l’image du journaliste et militant pour le bien-être animal, Hugo Clément. «Madame la députée, je viens d’avoir au téléphone le propriétaire de ce brave toutou (il a 8 ans et s’appelle Moogly). Ce monsieur, parfaitement identifiable sur votre photo, me dit que vous n’êtes pas venu lui parler et que vous avez pris la photo en douce, sans son accord. Il me précise aussi qu’il voyage toujours avec une muselière, et qu’il la met dès qu’un passager, ayant peur des chiens, se sent mal à l’aise. Édouard, le propriétaire de Moogly, espère que les contrôleurs (très sympas et compréhensifs) ne se feront pas taper sur les doigts à cause de votre dénonciation sur X. On l’espère aussi ! La prochaine fois, n’hésitez pas à entamer un dialogue avant de tweeter», a-t-il répliqué.

Madame la députée @Ayledain, je viens d’avoir au téléphone le propriétaire de ce brave toutou (il a 8 ans et s’appelle Moogly). Ce monsieur, parfaitement identifiable sur votre photo, me dit que vous n’êtes pas venu lui parler et que vous avez pris la photo en douce, sans son… pic.twitter.com/nSLyF8UXKL — Hugo Clément (@hugoclement) February 25, 2024

Quelle est la réglementation ?

Alors, qui a raison ? Sur le fond, l’ancienne députée n’a pas tort. Selon le site de la SNCF, il est stipulé que les animaux de moins de 10 kg, doivent voyager dans un sac ou un panier, ne dépassant pas les dimensions suivantes : 45 x 30 x 25 cm. Les chiens voyageant en laisse, eux, doivent être muselés et voyager aux pieds de leur maître.