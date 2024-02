Voici les 5 aliments à ne jamais mettre au Airfryer

Dotée d’une mode de cuisson par air chaud, la friteuse «Airfryer», plus saine que celle à base d'huile, fait fureur. Toutefois, certains aliments ne sont pas compatibles avec ce robot, qui permet à la fois de cuire, frire, griller et rôtir.

Les Légumes à feuilles frais

Les légumes-feuilles, comme les épinards et le chou frisé frais, ne font pas bon ménage avec cet appareil. Et pour cause, ils sont trop légers. L’air chaud va souffler sur les feuilles et ces dernières risquent de se coller aux résistances pendant la cuisson et de brûler.

Un poulet entier

Idem pour le poulet, s’il est entier. Cet aliment prend beaucoup de place dans la cuve et peut bloquer la circulation de l’air chaud. Résultat, le poulet risque d’être grillé sur le dessus mais cru à l’intérieur. Pour une cuisson optimale, il est conseillé de cuire la viande en petits morceaux.

le Fromage

Si vous souhaitez manger un camembert rôti, n’optez pas pour une cuisson au Airfryer. Les fromages vont en effet brûler rapidement ou tout simplement couler. En revanche, vous pouvez utiliser votre friteuse s’il s’agit de bâtonnets de fromage congelés.

Le Riz et les pâtes

Le grains de riz et les pâtes ne peuvent pas être cuits dans une friteuse à air chaud car cet appareil n’est pas conçu pour porter de l’eau à ébullition. Pour cuire parfaitement ce type d’aliments, rien de tel qu’une bonne vieille casserole.

Le Pop-corn

Si vous utilisez cet appareil pour préparer du pop-corn, vous risquez d’être déçu. La plupart de ces robots «à presque tout faire» ne parviennent pas à faire exploser les grains de maïs. À l’occasion d’une soirée télé, restez fidèle à votre micro-ondes.