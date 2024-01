Chef, concierge, service digne d’un hôtel 5 étoiles... Voici l’hôpital dans lequel la princesse Kate se trouve après son opération

Après avoir subi une opération chirurgicale, Kate Middleton séjourne à la London Clinic, un centre de santé privé situé dans la capitale britannique. La princesse de Galles passera jusqu'à deux semaines dans cet établissement d'exception, avant d'entamer de la rééducation à son domicile.

Un véritable traitement princier pour la future reine consort. Depuis le 16 janvier, Catherine, la princesse de Galles, séjourne à la London Clinic, un établissement de santé de luxe situé dans la capitale britannique, après avoir subi une opération chirurgicale.

Comme l’a expliqué le palais de Kensington, l’épouse du Prince William y passera entre dix et quatorze jours, avant de suivre des cours de rééducation pendant au moins deux mois à son domicile.

Avec son centre de cancérologie à la pointe, cet hôpital privé qui compte parmi les plus grands d’Angleterre offre une prise en charge optimale pour ses patients triés sur le volet. Un chef prépare par exemple leurs repas en utilisant des ingrédients de premier choix, sélectionnés selon un circuit court.

Un établissement ouvert en 1932

Un service de conciergerie est également disponible pour accompagner au mieux les résidents en répondant à leurs exigences diverses. Ainsi, Catherine Middleton pourra le contacter de jour comme de nuit si elle souhaite réserver des visites guidées pour ses visiteurs, une table dans un restaurant londonien ou encore des places pour assister à une pièce de théâtre.

«On n’a pas du tout l’impression d’être dans un hôpital, mais dans un hôtel cinq étoiles», raconte Dimple Mistry, une journaliste du Daily Mail qui a séjourné dans le même établissement de santé il y a trois ans. Dans les colonnes du journal pour lequel elle travaille, elle a même expliqué que les repas distribués à la London Clinic étaient «si bons», qu’elle retournerait «volontiers» entre ses murs «rien que pour cela».

Plus précisément, la journaliste s’est souvenue qu’elle pouvait choisir diverses options pour son petit-déjeuner : omelettes, toasts à l’avocat et même crêpes étaient ainsi affichées au menu de l’hôpital. L’après-midi, il lui était possible de commander des gâteaux, à l’occasion du goûter, énumère le média belge 7sur7.

C’est en 1932 que l’établissement a officiellement ouvert ses portes, sous le règne de George VI, le père de la reine Elisabeth II. À l’époque, c’est pour répondre «aux exigences médicales les plus élevées» que la clinique a été inaugurée.

Depuis près de 100 ans, célébrités, têtes couronnées et chefs d’État ont ainsi fréquenté les locaux de cet hôpital. Parmi ses plus illustres pensionnaires le président américain John F. Kennedy (qui n’était pas encore en poste) en 1947, l’actrice Elisabeth Taylor en 1963 ou encore David Cameron, l’ancien Premier ministre britannique… qui y est né, en 1966. La London Clinic reste aussi associée à l’ancien dictateur chilien Augusto Pinochet : il y a été arrêté par la police après une opération du dos en 1998, générant une crise diplomatique majeure.