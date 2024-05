Gig-Tripping : quelle est cette nouvelle tendance voyage de plus en plus populaire ?

Le «gig-tripping» est la nouvelle tendance de 2024 qui permet aux fans des artistes les plus aventureux de mélanger voyage et musique. Une pratique qui trouve son origine dans diverses raisons.

Faire d’une pierre deux coups. L’été 2024 pourrait être celui du gig-tripping, une pratique inédite et tendance qui convainc de plus en plus les jeunes, révèle la version américaine du Huffington Post. De l’anglais gig (concert) et tripping (voyage), le terme désigne le fait de choisir son lieu de vacances en fonction d’une date de concert de son artiste favori.

Interrogée par le média américain, la directrice de l’agence ToursByLocals, Lisa Chen, a lancé une piste expliquant l’ampleur de ce nouveau phénomène. «Cela peut être parce qu’ils ne peuvent pas obtenir de billets pour le concert organisé chez eux, ou simplement pour combiner leur amour du voyage et de la musique dans une même aventure», résume-t-elle.

Taylor Swift au cœur du phénomène

La réponse au boom d’une telle mode pourrait également se trouver dans des considérations économiques. L’augmentation du prix des places, notamment aux États-Unis, a poussé bon nombre de fans à se lancer dans une véritable expédition pour assister aux prestations scéniques de leur idole. En France, le phénomène a pris de la visibilité lors de la dernière tournée dans l’Hexagone de la chanteuse Taylor Swift au début du mois de mai. De nombreux américains avaient alors choisi de traverser l’Atlantique pour visiter la capitale française avant de passer la soirée à la Paris La Défense Arena de Nanterre. TF1 notait que le prix d'un billet classique pour un concert de la chanteuse à Paris n'excédait pas 245,50 euros, contre 1.900 euros (2.000 dollars) aux États-Unis.

Une hypothèse confirmée par Phil Dengler, cofondateur de The Vacationer. «J’ai pris un vol de Philadelphie à Charleston, il y a quelques années, pour aller voir les Black Keys. Les prix des concerts étaient beaucoup plus bas à Charleston, et cela m’a donné une excuse pour explorer la ville pendant quelques jours», a-t-il confié. Selon Expedia, 70% des Français seraient prêts à voyager dans une autre ville pour assister à un concert ou à un événement musical.