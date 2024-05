Bac 2024 : comment réviser grâce aux réseaux sociaux

La fin du semestre approche pour les lycéens. Les derniers cours annoncent aussi le début des révisions pour le Baccalauréat 2024. Pour ceux qui ont encore un peu de mal à se détacher des écrans pour réviser, Studyrama a partagé plusieurs méthodes pour revoir ses leçons à l’aide des réseaux sociaux.

La première épreuve du Baccalauréat aura lieu dans quelques semaines. Le 18 juin, près de 500.000 candidats plancheront sur le sujet de philosophie de cette année. C’est la dernière ligne droite des révisions pour les lycéens. Mais avec la distraction des téléphones et des ordinateurs, comment être efficace ? Studyrama s’est penché sur la question : vos écrans peuvent être utiles ! Voici les méthodes conseillées pour bien réviser à l’aide de vos réseaux sociaux.

La création d’un groupe pour réviser

Beaucoup d’étudiants ont déjà des groupes de discussions. Studyrama propose ainsi de créer des groupes spéciaux, réservés à la révision des cours entre amis. En plus d’être à plusieurs pour se motiver, ces groupes peuvent amener une entraide non négligeable. Entre partage des cours et des fiches, d’autres étudiants peuvent également partager des astuces pour mieux réviser. Il existe d’ailleurs des groupes de révisions publics sur Facebook, supervisés par des professeurs.

Les applications de langues étrangères

LV2 espagnol ou allemand, il existe plusieurs applications pour apprendre ou pratiquer une langue étrangère, directement depuis un téléphone. Studyrama conseille notamment Busuu, Duolingo ou encore Babel. La plupart de ces applications sont gratuites, ludiques, et accumulent des millions d’utilisateurs actifs tous les mois.

#ReviserleBac sur X

En France, on compte une centaine de professeurs utilisant la plate-forme X (anciennement Twitter) pour organiser différents jeux et questionnaires, dans le but de faire réviser les élèves de tout l’Hexagone. Certains sont référencés via le hastag #reviserlebac. Assurez-vous toutefois de suivre des professeurs ayant une forte communauté pour ne pas lire des usurpateurs. D’autres comptes spécialisés partagent également des conseils pour être plus efficace. Accessible du bout des doigts, ces pages permettent de réviser à n’importe quel moment, à n'importe quel endroit.

Fiches et quizz

Studyrama met aussi des fiches à disposition. Peu importe vos options, la plate-forme donne accès à des résumés de cours mais aussi, à des exercices pour tester vos connaissances. Enfin, Studyquizz permet de réviser tout en affrontant d’autres étudiants. Avec plus de 500.000 utilisateurs, l’application regorge de quizz sur toutes les matières pour réviser en s’amusant.