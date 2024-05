Perte de poids : voici les 5 meilleurs aliments à privilégier pour un apéro

Le retour des beaux jours signe aussi celui des apéros entre amis. Mais dans le cadre d’une perte de poids, les chips ou les cacahuètes ne sont pas de bonnes alliées. Voici les aliments à privilégier si vous cherchez à perdre quelques kilos avant l’été.

les Tomates-cerises

Riches en eau, en vitamines et en antioxydants, les tomates-cerises sont également faibles en calories (environ 30 calories pour 100 grammes). Sans compter qu'elles contiennent de la bêta-carotène, un nutriment qui stimule la mélanine et fait bronzer la peau.

les Bâtonnets de crudités

Lors d'un apéro, vous pouvez consommer sans modération les bâtonnets de crudités : carotte, concombre, bouquets de chou-fleur... En plus, vous pouvez les tremper sans culpabiliser dans une onctueuse sauce au yaourt et aux herbes puisqu'elle est peu calorique.

le Houmous maison

Que les amateurs de houmous se rassurent, cette préparation à base de pois chiches n'est pas incompatible avec un régime, au contraire. Le houmous est riche en magnésium et en fibres, ce qui favorise le sentiment de satiété et le transit intestinal. Pour maîtriser tous les ingrédients de la recette, y compris l'huile d'olive, il vaut mieux privilégier le fait-maison.

les Chips de légumes maison

Courgettes, aubergines, carottes, betteraves... Pour un apéro gourmand et «healthy», vous pouvez par ailleurs miser sur les chips de légumes maison, sans huile. Rapides et faciles à préparer au four, elles s'imposent comme une bonne alternative aux chips de pommes de terre industrielles.

les Avocado toast au saumon

Autre recette à privilégier : les tartines d'avocat, surmontées d'une petite tranche de saumon fumé à l'aneth et au citron. Même s'il est source de lipides, l'avocat n'en reste pas moins un précieux allié minceur car c'est un excellent coupe-faim. Quant au saumon, il s'intègre aussi dans un régime grâce à sa richesse en oméga-3 et en protéines.