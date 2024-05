Voici les 4 races de chiens qui ont l'espérance de vie la plus courte

Si le jack russel terrier et le yorkshire terrier sont les chiens domestiques avec la plus longue espérance de vie, d'autres races n'ont pas cette chance selon le Royal Veterinary College.

De manière générale, un chien peut vivre jusqu’à 16 ans, selon sa taille, sa race mais aussi son mode de vie. D’après les résultats d'une étude basée sur 30.000 chiens étudiés entre 2016 et 2020, voici les races qui sont réputées pour vivre le moins longtemps.

Le Bouledogue Français

Avec 4,5 ans d'espérance de vie, le bouledogue français est un molosse de petite taille. L'histoire de ce canidé remonte au 19e siècle. C’est en 1880 que son nom actuel a émergé. Il peut mesurer jusqu'à 35 cm et peser 14 kg.

@Adrienn Molnar / Pixabay



Le Bouledogue Anglais

Au XIIIe siècle, les bouledogues anglais dits bulldog, ont été sélectionnés pour leur férocité. Ils étaient utilisés en Angleterre pour le «bullbaiting», un sport qui mettait en confrontation ces chiens aux taureaux. Le standard de la race actuel en vigueur date de 2010. Similaire en tout point au bouledogue français, il est néanmoins plus lourd, pouvant peser jusqu'à 25 kg et avec une espérance de vie de 7,4 ans en moyenne.

Pixabay



Le Carlin

Pesant entre 6 et 7 kg et mesurant jusqu'à 36 cm, le carlin peut vivre jusqu'à 7,7 ans en moyenne. Son origine reste aujourd'hui assez floue, certains experts estimant que le carlin serait apparu en Asie il y a plus de 2000 ans. Les premiers carlins seraient arrivés en Europe par le biais des échanges commerciaux qui se sont développés entre la Chine et le Portugal dès le XVIe siècle.

@KatrinBechtel / Pixabay



Le Bouledogue Américain

Plus grand que les bouledogues français et anglais, l'américain mesure jusqu'à 67 cm et peut peser 45 kg. Il vit en moyenne 7,8 ans. Le bouledogue américain descend du «Old English Working Bulldog», utilisé autrefois par les Britanniques pour la conduite de troupeaux de bovins et la garde.