Voici les 3 instruments de musique qui s'apprennent le plus vite

Vous rêvez de faire de la musique, mais le solfège vous faire peur et vous craignez de vous décourager trop vite ? Rassurez-vous, il existe des instruments faciles à prendre en mains et qui ne nécessitent pas forcément de longues heures d’entraînement. Voici les compagnons les plus accessibles pour les débutants.

Le ukulélé

©Ahirao/Adobe

Star des soirées sur la plage, le ukulélé est parfait pour le lancer. Adopté à Hawaï mais d'origine portugaise, ce petit instrument possède seulement quatre cordes et les premiers accords, qui sont relativement simples à mémoriser, permettent de jouer de nombreuses mélodies envoûtantes. En plus, il est facile à transporter et à manipuler. A noter que le ukulélé est particulièrement adapté aux petites mains.

le piano

©Kenishirotie/Adobe

Si au contraire vous avez de grandes mains, sachez que c'est un réel avantage au piano. Idéal pour faire ses premiers pas en musique, cet instrument polyphonique comporte 88 touches (52 touches blanches et 36 touches noires), alignées de manière logique, du grave vers l’aigu, et chacune d’entre elle correspond à une note précise, donc même en ayant peu d’entraînement, il est possible de jouer des morceaux simples, ce qui est encourageant.

L'harmonica

©Photosaint/Adobe

Si vous souhaitez un apprentissage rapide, investissez dans un harmonica diatonique (le plus courant). Le plus souvent utilisé dans la musique blues, rock, country et folk, cet instrument à vent comprend dix trous et chacun d’entre eux a deux notes : une note soufflée et une note aspirée. L’avantage de ce petit compagnon, c’est qu’il sonne juste dès le premier souffle et que l’on n’est pas obligé d'apprendre le solfège pour savoir en jouer.