Timothée Chalamet crée la surprise avec une nouvelle coupe de cheveux

Aperçu à plusieurs reprises la tête couverte d’une casquette, c'est la première fois que l'acteur dévoile publiquement son crâne rasé. [Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Timothée Chalamet vient de participer à un livestream organisé dans la cadre de la promotion de son dernier film,  «Marty Supreme» et a surpris avec un nouveau look capillaire.

Il a laissé tomber les boucles. Timothée Chalamet a dévoilé sa nouvelle coiffure mardi lors d'un live Instagram organisé dans le cadre de la promotion de son nouveau film, «Marty Supreme».

Dans la vidéo, l'acteur de «Dune» se promène avec la tête rasée, tout en portant des produits dérivés du long-métrage.

 

Aperçu la veille au soir à New York, l’acteur avait, comme ces dernières semaines, pris soin de masquer ce nouveau look sous une casquette. 

La nouvelle coupe de cheveux a été réalisée pour les besoins de «Marty Supreme» de Josh Safdie, un film librement inspiré de la vie du joueur de ping-pong Marty Reisman. 

Au casting figurent également Gwyneth Paltrow, Tyler, the Creator, Odessa A'zion, Penn Jillette, Kevin O'Leary, Abel Ferrara et Fran Drescher. Le film sortira en salles le 26 février 2026.

