Un mystérieux sarcophage noir découvert à Alexandrie

Le 1er juillet a été découvert dans la province égyptienne d'Alexandrie une tombe contenant un sarcophage en granit noir. Il s'agirait de l'un des plus grands jamais découverts dans la région, selon les archéologues.

Mesurant 1,85 m de hauteur, 2,65 m de longueur et 1,65 m de largeur, le cercueil remonterait à environ 2 000 ans et appartiendrait donc à l'ère ptolémaïque.

La tombe le contenant était située à environ cinq mètres de profondeur et avait été découverte presque par hasard, en vertu d'une loi égyptienne qui prévoit que des fouilles archéologiques doivent être menées avant le lancement de tout projet de construction.

Ainsi, à l'aide de capteurs installés sur un terrain privé du quartier de Sidi Gaber, les experts ont été stupéfaits de trouver la sépulture, qui n'avait pas été dérangée depuis des milliers d'années.

Les experts n'ont pas encore déterminé à qui appartenait cette tombe mais un indice de taille a été laissé. En effet, à côté du sarcophage a été trouvé un buste en albâtre représentant un homme. Bien qu'il soit détérioré et que les traits du visage ne soient pas reconnaissables, le buste pourrait vraisemblablement être celui de la personne présente dans le sarcophage. Pour les archéologues, ce serait donc un mâle macédonien ou grec et la taille du sarcophage et du buste pourrait être le signe que cette personne était d'un statut social élevé.

Une découverte importante

La découverte de ce tombeau est très prometteuse car elle pourrait enrichir notre connaissance de l'art funéraire et de ses pratiques à l'époque ptolémaïque.

Avec la mort d'Alexandre Le Grand en 323 avant JC, c’est l’un de ses généraux nommé Ptolémée qui gouverna l’Égypte. Lui et ses descendants ont fait d’Alexandrie leur capitale et un des plus grands centres culturels du monde antique. Même si la dynastie ptolémaïque prend fin avec le suicide de Cléopâtre en l’an 30 avant JC, son héritage a survécu en Égypte jusqu’à l’invasion musulmane au VIIème siècle de notre ère.