Coupe du monde 2018 : la parade de ces activistes pour contourner la répression anti-LGBT en Russie

Ces six activites, un Espagnol, un Hollandais, un Brésilien, un Mexicain, un Colombien et un Argentin déambulent dans les rues moscovites pour afficher le drapeau multicolore.

Leur méthode ? Poser - souvent proches des policiers- chacun vêtu d'un maillot de football d'une couleur différente afin de récréer la fameuse bannière.

Leurs photos - comme un pied de nez aux autorités - sont devenues virales.

This group took advantage of the fact that Russia is hosting the World Cup at the same time as #Pride Month, to denounce their behaviour against #LGBTQIA people.





They took the rainbow flag to the streets of Russia, hidden in plain sight. #HiddenFlag https://t.co/BHMeOaHJMB pic.twitter.com/7ew4p5bjwo

— Talita Holzer (@talitaholzer) 8 juillet 2018