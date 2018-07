Inde : 17 hommes violent une fillette de 11 ans durant des semaines

Dix-sept hommes, soupçonnés d’avoir violé une jeune fille de 11 ans pendant de longues semaines en Inde, ont été arrêtés.

Les violences sexuelles se seraient déroulées dans un complexe résidentiel, en grande partie désert, de Chennai, capitale de l'État du Tamil Nadu (sud).

La fillette, souffrant de troubles de l'audition, aurait d'abord été agressée par le groom de l'ascenseur de son immeuble, âgé de 66 ans, un jour où elle rentrait chez elle après l’école, à vélo.

Les violeurs utilisaient des sédatifs

D’autres hommes se seraient ensuite joints à lui pour droguer l’enfant avec des sédatifs et la violer à tour de rôle durant des semaines. Les crimes auraient eu lieu dans plusieurs endroits de la résidence, comme le sous-sol, la terrasse, la salle de sports et des toilettes publiques.

La victime a fini par se confier à sa famille -qui a prévenu la police- sur les tortures qu'elles a subies.

«Nous n'en sommes qu'au début de l'enquête et nous devons encore approfondir pour connaître les détails», a indiqué un responsable policier de Chennai. Un plombier figure également parmi les personnes arrêtées.

En 2016, environ 19.000 viols de mineurs ont été signalés en Inde, et plus de 40.000 agressions sexuelles au total. Mais ce terrible fléau pourrait être bien plus important, étant donné qu’il ne s’agit que des cas officiels recensés par le gouvernement.