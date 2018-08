Meurtre du rappeur XXXTentacion : une quatrième arrestation

L'enquête sur le meurtre du rappeur XXXTentacion, abattu en juin à bord de sa voiture en Floride, avance. Un quatrième suspect a été arrêté mardi.

Trayvon Newsome, 20 ans, s'est rendu aux autorités. Il pourrait être inculpé pour meurtre au premier degré et vol à main armée.

Selon les enquêteurs, XXXTentacion, qui était âgé de 20 ans, venait de se rendre chez un concessionnaire moto de la ville de Deerfield lorsqu'une voiture a bloqué la sienne. Deux hommes armés et masqués se sont alors approchés, ont tiré à bout portant sur le rappeur avant de fuir avec un sac Louis Vuitton contenant 50.000 dollars en liquide.

Son manager avait à l'époque confirmé qu'il s'agissait d'un vol à main armée. « XXXTentacion a touché les vies de milions de personnes à travers le monde et restera pour toujours dans le coeur des innombrables fans qui ont écouté sa musique, assisté à ses concerts, et senti l'aura de son esprit unique et sans limites. »