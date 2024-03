Zola : choqué de voir le «tueur» de sa mère en liberté, le rappeur inquiète ses fans

Le rappeur Zola, qui a fait part de son émoi de voir le chauffard qui a mortellement percuté sa mère en 2023 écoper d’un simple sursis à l’issue de son procès qui a eu lieu cette semaine, inquiète ses fans.

Son mal-être est évident. Après avoir posté de mystérieux messages sur Instagram à propos de la libération de l’homme qui a mortellement percuté sa mère en voiture en 2023, le rappeur Zola a disparu des réseaux sociaux.

Le procès du conducteur de la voiture qui a renversé sa mère a eu lieu cette semaine. Fabienne Dufournet avait été percutée mortellement en juin 2023, alors qu'elle se rendait à son travail à vélo. Elle avait 55 ans. Jugé pour homicide involontaire, le chauffard, âgé de 75 ans, a été reconnu coupable et a été condamné ce 14 mars à un an de prison avec sursis, une annulation de permis avec interdiction de le repasser avant six mois ainsi qu’à verser 35.000 euros à titre de préjudice au fils de la victime, Aurélien Zola N'Zuzi, vrai nom du rappeur Zola, comme l’a rapporté l’Est républicain.

Le meurtrier de la mère de Zola a déjà été remis en liberté …





La justice française comme dab hein pic.twitter.com/34qW8ph7EA — iLoveRAP (@iLoveRAP___) March 16, 2024

Le fait que le conducteur ait été remis en liberté a bouleversé l’artiste de 23 ans. «Ils ont remis le tueur en liberté, hein, maman. Ils t’ont fait ça, hein ma reine, ah ouais hein ?», a-t-il écrit dans une story en légende d’une photo de sa mère. Un message qui laisse inquiets ses millions de followers.