Poursuivi par un bébé écureuil, il appelle la police

Alors qu'il marchait tranquillement dans la commune de Karlsruhe, au sud-ouest de l'Allemagne, un homme, terrorisé par un bébé écureuil qui le suivait à la trace, a décidé d'alerter la police.

La police allemande se souviendra longtemps de cet appel. Les autorités, certainement un peu étonnées par ce coup de fil improbable, ont immédiatement envoyé une voiture de patrouille. Mais à leur arrivée, le bébé écureuil s'était endormi, épuisé par sa folle course-poursuite.

Devenu la nouvelle mascotte de la police de la commune, l'animal a, selon les médias allemands, été baptisé Karl-Friedrich, en hommage à l'avocat Karl-Friedrich Eichhorn, un avocat allemand du XVIIIe siècle dont le nom de famille rappelle le mot «écureuil» en allemand. Transféré dans un refuge pour animaux, le rongeur serait en parfaite santé.

Interrogée par The Guardian, la porte-parole de la police a expliqué : «Il arrive souvent que les écureuils qui perdent leurs mères cherchent une remplaçante et concentrent leurs efforts sur une personne [...] Cet homme ne savait pas quoi faire et a appelé la police. Il se sentait probablement un peu menacé».