Qui est Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien qui proteste contre Poutine en faisant la grève de la faim ?

Si Oleg Sentsov se trouve actuellement derrière les barreaux entre la vie et la mort, c'est pour des raisons politiques. Le 18 mars 2014, Vladimir Poutine signe le rattachement de la Crimée à la Russie. Accusé de préparer des actes terroristes, le réalisateur ukrainien, opposé à l'annexion de la péninsule, est arrêté chez lui deux mois plus tard. Commence alors un véritable parcours du combattant pour Oleg Sentsov, qui déclarera plus tard être «au centre d'une machination politique».

Depuis 90 jours, le cinéaste, emprisonné dans un camp sibérien, a entrepris une grève de la faim pour enfin être entendu par le président russe Vladimir Poutine. Détenu dans des conditions d'isolement extrêmement strictes, le réalisateur de 42 ans boit 3,5 litres d'eau par jour et accepte deux à trois cuillères quotidiennes de substituts alimentaires. Dans le documentaire «The Trial», centré sur son procès, il avait affirmé : « Je ne vois pas l'intérêt d'avoir des principes si on n'est pas prêt à souffrir, voire à mourir pour eux».

En France et dans le monde entier, nombreux sont ceux à avoir affiché publiquement leur soutien au militant. Ainsi, plus de 150 réalisateurs français et étrangers ont signé une pétition à l'appel de la Société des réalisateurs de films (SRF) pour demander sa libération. Jacques Audiart, George Clooney ou encore Stephen King ont tous exigé la révision du cas d'Oleg Sentsov, face au silence retentissant de Vladimir Poutine. Appelé à réagir, Emmanuel Macron a régulièrement plaidé la cause de l'Ukrainien, sans toutefois obtenir d'accord concluant avec le président russe. En juin dernier, 38 pays avaient demandé au secrétaire général de l'ONU d'évoquer l'affaire auprès de Poutine.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5

— Stephen King (@StephenKing) 14 juin 2018