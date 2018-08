Un indigène «gardien de l’Amazonie» assassiné

«Le chef (de la tribu) Guajajara, Jorginho, de la terre indigène Araribóia, en Amazonie, a été assassiné à la fin de la semaine dernière», a déclaré l'Instituto Sociambiental, une ONG brésilienne qui intervient dans les domaines social et environnemental.

Le corps de la victime a été retrouvé dimanche dernier, dans une localité de l'Etat de Maranhão, située dans le nord-est du Brésil. L'ONG Survival International a assuré dans un communiqué que «Jorginho était un chef du peuple Guajajara acclamé sur la scène internationale pour son travail dans la région la plus menacée de l'Amazonie brésilienne». Les autorités locales n'ont fourni aucune information.

Shameful – a leader of an Amazon tribe who've been hailed for their work as the 'Guardians of the Amazon" has been killed, his body dumped by a river. Some say up to 80 members of the tribe have been killed since 2000. https://t.co/WxBY0YEQfM #EnvironmentDefenders pic.twitter.com/ICKA6ImZ1y

— Survival International (@Survival) 15 août 2018