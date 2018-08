Asia Argento accusée d'agression sexuelle : Une photo et des SMS compromettants

La situation se complique pour Asia Argento. Accusée d'agression sexuelle par un acteur âgé à l'époque de 17 ans, l'actrice est confrontée à la diffusion d'une photo et de SMS compromettants. Ce, alors qu'elle avait nié les faits.

La figure de proue du mouvement #MeToo avait publié mardi un communiqué dans laquelle elle répondait aux accusations d'agression de l'acteur, relayées par le New York Times. « Je nie et je rejette le contenu de l’article publié par le New York Times qui circule dans les médias internationaux », avait-elle écrit, parlant même de « persécution ».

Mais ce mercredi, le site TMZ a publié une photo d'Asia Argento allongée dans un lit, tête contre tête avec son accusateur, Jimmy Bennett. Selon le média américain, cette photo aurait été prise par l'acteur le jour de l'agression présumée, dans une chambre de l'hôtel Marina Del Rey, en 2013.

Asia Argento and 17-Year-Old Boy in Bed in Sexual Encounter https://t.co/y6EeKOdPT7 — TMZ (@TMZ) 22 août 2018

Hormis cette photo, TMZ a publié des échanges de SMS entre Asia Argento et l'une des ses amies, datés de lundi, soit le lendemain de la publication de l'article du New York Times. Asia Argento y confirme avoir eu un rapport sexuel avec le jeune acteur, avant de s'interroger sur l'âge légal du consentement. « J'ai couché avec lui et c'était étrange. Je ne savais pas qu'il était mineur avant cette lettre de chantage», écrit Asia Argento. « Quand j'avais 17 ans, j'étais avec un homme de 33 ans pendant des années. Je venais juste d'avoir 17 ans», ajoute-t-elle dans un autre message.

« Anthony a décidé d'aider personnellement Bennett »

L'actrice explique egalement qu'elle possède un dossier sur Jimmy Bennett monté par un détective privé qu'avait engagé son compagnon Anthony Bourdain, qui s'est suicidé en juin dernier. « Nous avons décidé de céder à la demande de Bennett et de l'aider. Anthony a décidé d'aider personnellement Bennett, à condition qu'il cesse toute intrusion dans notre vie. »

Le couple avait ainsi versé 380.000 dollars à Jimmy Bennett.

En revanche, une autre capture d'écran de la photo d'un message attribué à Jimmy Bennett, écrit sur un papier à en-tête de l'hôtel Ritz-Carlton Marina Del Rey, semble montrer que ce dernier s'était amourraché d'Asia Argento.

« Asia, je t'aime de tout mon coeur. Je suis heureux que l'on se soit revus et que tu fasses partie de ma vie - Jimmy », peut-on lire.

Asia Argento affirme également que le jeune homme lui aurait déclaré qu'elle était son fantasme sexuel depuis qu'il avait 12 ans. Jimmy Bennett avait côtoyé l'actrice en 2004 sur le tournage du film « Le livre de Jeremie », alors qu'il était encore enfant.