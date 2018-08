Une plate-forme de cryptomonnaies loue les bureaux les plus chers du monde

BitMEX, une plate-forme spécialisée en échanges de cryptomonnaies, loue les bureaux les plus chers du monde, à Hong Kong, apprend-t-on ce mercredi 22 août du journal local Economic Times.

Fondée par Arthur Hayes, un ancien cadre dirigeant de Citigroup, la compagnie occupe tout le 45e étage du Cheung Kong Center, un gratte-ciel bien connu de la région administrative spéciale de la République populaire de Chine.

Cette tour de 63 étages, oeuvre de l’architecte argentino-américain César Pelli, a la particularité d’être le quartier général de plusieurs compagnies financières de premier plan telles que Goldman Sachs, Barclays, Bank of America, et, surtout, elle abrite les bureaux du magnat hongkongais des affaires Li Ka-shing, 23e fortune mondiale.

Un loyer mensuel de 495.000 euros

Mais si BitMEX dispose aujourd’hui d'un espace d'environ 1860 m2 pour un loyer mensuel de 4.500.000 dollars hongkongais, soit environ 495.000 euros par mois, cela n’était absolument pas le cas il y a encore seulement huit mois.

A la faveur d’une interview donnée en janvier dernier à Bloomberg News, une agence de presse spécialisée dans la finance, on apprend en effet qu’Arthur Hayes occupait encore à cette époque des bureaux bien plus modestes, situés de l’autre côté de Victoria Harbour, en pleine zone industrielle, et cela pour un loyer dix fois moins cher.

Crypto trading firm rents world's priciest offices, paper says https://t.co/9dtLIVkLKR pic.twitter.com/YlxsZF3dzG — Yahoo Finance (@YahooFinance) 22 août 2018

La capacité qu’une entreprise telle que BitMEX a de pouvoir louer un espace aussi cher tiendrait ainsi à prouver que les entreprises de cryptomonnaies ont la possibilité de prospérer quand bien même l’industrie dans laquelle elles évoluent reste malgré tout balbutiante, en plus de constituer un signal fort envoyé aux investisseurs.

Toujours selon The Economic Times, au départ, Arthur Hayes envisageait d’ailleurs d’acquérir «seulement» la moitié du 45e étage du Cheung Kong Center, avant de se raviser et de prendre possession de tout l’espace disponible, sachant que l'édifice est situé dans le distric central de Hong Kong, réputé pour être le quartier le plus cher du monde, juste devant le West End de Londres.

BitMEX CEO’su Arthur Hayes: Ethereum 100 Doların Altına İnebilir - https://t.co/BylBNdWORg pic.twitter.com/6DZeoemQLv — Coinopedi (@coinopedi) 16 août 2018

Agé de 32 ans, Arthur Hayes a décidé de se lancer dans le Bitcoin et les cryptomonnaies en 2014, alors qu’il occupait une position confortable chez Citigroup. Acteur incontournable du secteur, BitMEX, son entreprise donc, est notamment connue pour avoir échangé plus de 8 milliards de dollars en seulement 24 heures, le 25 juillet dernier.