Trump a bloqué le communiqué de la Maison Blanche en hommage à McCain

Selon le Washington Post, la porte-parole de Trump Sarah Huckabee, le chef d'état-major John F.Kelly et d'autres conseillers du président avaient pourtant rédigé un communiqué saluant le vétéran comme «un héros» de la guerre de Vietnam et louant son engagement politique.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 août 2018