Barack Obama aura bientôt un boulevard à son nom à Los Angeles

«C'est officiel, notre conseil municipal a voté pour que Rodeo Road soit rebaptisée Barack Obama Boulevard», a annoncé l'édile démocrate, Eric Garcetti, sur Twitter, mardi 28 août. «Nous sommes ravis que les Angelenos et les visiteurs puissent se rappeler pour toujours de l'héritage de Barack Obama en parcourant L.A.», a-t-il indiqué.

It’s official: our City Council has voted to rename Rodeo Road to Obama Boulevard!





We’re thrilled that Angelenos and visitors will forever be reminded of the legacy of President @BarackObama when traveling across L.A. pic.twitter.com/gnVNgBgndn

