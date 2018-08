Thaïlande : La vidéo d’un éléphant peinant à nager dans un zoo fait polémique

La scène se déroule dans le zoo de Khao Kheow, en Thaïlande. Dans un bassin avec les vitres transparentes, l’éléphant est «forcé de nager», rapporte 20 minutes. Postée par World Animal News, la publication a été vue plus de 700.000 fois et a suscité de nombreuses réactions sur Twitter.

Selon le média Khaosod English, ce zoo propose aux visiteurs d’être au plus près des animaux afin d’observer et de comprendre leur comportement. D’où la présence de l'éléphant dans cette énorme cuve d’eau.

Muriel Arnal, président et fondatrice de l’association de défense des animaux One Voice ne comprend pas une tel spectacle : «Comment des touristes peuvent-ils payer pour voir ça ?», s’est-elle étonnée sur Twitter.

De nombreux internautes ont attiré l’attention de Trip Advisor sur le traitement de l’éléphant. Les militants demandent au site de ne plus mentionner le zoo dans ses pages.

Face à tant de réactions, le directeur du zoo, Attaporn Sriheran, a dû s’exprimer : «Le spectacle est considéré comme un exercice pour les éléphants. Normalement, ils vont dans les piscines pour jouer dans l’eau de toute façon». Le spectacle décrié a commencé en 2016, et se déroule deux fois par jour.

Thank you for raising these concerns. We can confirm that the elephant show violates our animal welfare policy and, as a result, we have ceased all ticket sales to the zoo with immediate effect.

— TripAdvisor (@TripAdvisor) 27 août 2018