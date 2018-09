Ils collent un poster géant d'eux-mêmes dans un McDonald's, 51 jours plus tard il y est toujours

«Au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, il n'y a pas beaucoup de personnes d'origine asiatique dans les médias», a déploré Jevh Maravillo, l'un des deux étudiants, dans une vidéo YouTube devenue virale. Un manque de représentativité qui, selon lui, concerne également le restaurant McDonald's qu'il a l'habitude de fréquenter avec ses amis.

Pour remédier à ce problème, le jeune texan d'origine philippine a donc décidé de prendre les choses en main. Accompagné de son ami Christian Toledo, il a alors créé un faux poster d'un réalisme saisissant, avant de le coller sur le mur du restaurant avec l'aide de ses amis, déguisé en employé de McDonald's.

De retour dans le restaurant de Pearland sept semaines plus tard, les deux amis ont constaté que leur faux poster trônait toujours sur le mur. «J'espère vraiment qu'ils ne l'enlèveront jamais», a confié Jevh Maravillo dans sa vidéo.

i noticed there was a blank wall at mcdonald’s so i decided to make this fake poster of me and my friend. It’s now been 51 days since i hung it up. pic.twitter.com/5OTf5aR4vm

— JΞVH M (@Jevholution) 3 septembre 2018