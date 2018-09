Ce tweet de Donald Trump qui aurait pu provoquer une guerre avec la Corée du Nord

D'après le journaliste d'investigation, Donald Trump aurait envisagé de publier un tweet décisif au début de l'année 2018. A tel point que le message que s'apprêtait à envoyer le président -connu pour sa tendance à tweeter plus vite que son ombre- aurait «vivement alarmé» son secrétaire d'Etat en charge de la Défense, James Mattis.

En effet, le tweet en question, dont l'envoi a finalement été abandonné, était un message ordonnant le retour des familles des 28.850 militaires basés en Corée du Sud. Or, ce message, en apparence anodin, aurait été interprêté -s'il avait été publié- par Pyongyang comme la certitude d'une attaque américaine imminente. C'était en tout cas l'avis des hauts dirigeants de la Défense américaine, selon Bob Woodward.

«A ce moment-là, l’état-major au Pentagone s’est vivement alarmé, en pensant : 'Mon Dieu, ce tweet alors que nous disposons d’informations fiables selon lesquelles les Nord-Coréens vont interpréter cela comme l’indication d’une attaque imminente'», a déclaré Bob Woodward à la télévision américaine.

Les habitudes de Donald Trump ne l'ont pas manifestement pas quitté. Alors que l’armée nord-coréenne a défilé dans Pyongyang ce dimanche pour le 70ème anniversaire de la Corée du Nord, l'ex-magnat de l'immobilier s'est de nouveau exprimé sur son réseau social favori.

Dans ce message, le président a salué un défilé militaire «sans missiles nucléaires» avant d'évoquer «un message fort et très positif de la part de la Corée du Nord».

North Korea has just staged their parade, celebrating 70th anniversary of founding, without the customary display of nuclear missiles. Theme was peace and economic development. “Experts believe that North Korea cut out the nuclear missiles to show President Trump......

...its commitment to denuclearize.” @FoxNews This is a big and very positive statement from North Korea. Thank you To Chairman Kim. We will both prove everyone wrong! There is nothing like good dialogue from two people that like each other! Much better than before I took office.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 septembre 2018