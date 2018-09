Affaire Skripal : le témoignage des deux suspects moqué en Angleterre

Invités par la chaîne publique russe RT, Rouslan Bochirov et Alexandre Petrov ont nié être des agents de service de renseignement militaire russes (GRU), expliquant qu'ils étaient de simples touristes. «Nos amis nous avaient suggéré depuis longtemps de visiter cette ville fabuleuse», ont-ils dit, précisant qu'ils souhaitaient découvrir «la célèbre cathédrale» de cette ville du sud-ouest de l'Angleterre.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce témoignage n'a pas convaincu les internautes, outre-Manche.

"If you don't stop asking me if we are nearly there yet, I will turn this bus round; and none of you will get to see Salisbury cathedral. Do you hear me?" pic.twitter.com/Z1o2bZ4CVS

— Walnuts (@PaoloWalnuts) 13 septembre 2018