Psychose en Australie, après la découverte d'aiguilles cachées dans les fraises

Les consommateurs sont en panique, et partagent régulièrement sur les réseaux sociaux des photos de ces petits pics métalliques dissimulés à l’intérieur des fruits. Un homme souffrant de douleur d’estomac a même dû être hospitalisé, ce qui avait révélé l’affaire.

Australia strawberry scare grows as hidden sewing needles found in fruit across all six of the country's states https://t.co/OVNqUztXbR pic.twitter.com/Zqg1TiMmQZ

Strawberries in Australia are being sabotaged with needles, forcing supermarkets to pull them from shelves. People reported contaminations in 6 states and 1 man was hospitalized. Police don't know who is behind it but believe there may now be copycats.





( Joshua Gane) pic.twitter.com/0mJ4tFtOaQ

— AJ+ (@ajplus) 17 septembre 2018