Une actrice porno compare le sexe de Donald Trump à un champignon

Quelques extraits du livre ont été dévoilés dans The Guardian. Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, décrit le pénis du mari de Melania Trump comme «plus petit que la moyenne» mais «pas trop petit» pour autant.

La Maison Blanche dément «clairement» toute liaison entre Trump et Stormy Daniels

«Il sait qu'il a un pénis inhabituel», ajoute Stormy Daniels, précisant : «(son pénis) a une tête de champignon énorme. Comme un crapaud.»

L'auteure explique : «Je suis allongée là, agacée d'être baisée par un gars avec le pubis de Yeti et une bite comme le personnage des champignons dans Mario Kart (...) C'était peut-être la relation sexuelle la moins impressionnante que j'ai jamais eu, il n'était clairement pas de cet avis», écrit-elle.

Les révélations plutôt gênantes et drôles de l'actrice n'ont pas manqué de provoquer l'hilarité des internautes.

On t'avait prévenu de ne pas cliquer sur le hashtag Mario Kart pic.twitter.com/fYnmfuNbK6

«Yeah Mario Kart et Toad sont en top des tendances sur Twitter !», a de son côté tweeté Nintendo Life.

Yay #MarioKart and #Toad are trending on Twitter! pic.twitter.com/RiHYEaEE4Z

— Nintendo Life (@nintendolife) 18 septembre 2018