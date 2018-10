Une fillette de 8 ans découvre une épée millénaire dans un lac

« J'ai senti quelque chose dans l'eau et l'ai soulevé. Il y avait une poignée, et je suis allée dire à mon père que j'avais vu quelque chose qui ressemblait à une épée », a raconté la petite fille à la radio suédoise.

Le père a raconté avoir pensé que sa fille avait trouvé une simple branche ou un bâton, mais après avoir demandé à un ami d'examiner la chose de plus près, il s'est rendu compte qu'il s'agissait bien d'une épée.

Saga Vanecek, an eight-year-old Vikings fan originally from MN, recently found a Viking era sword at Vidöstern Lake in Sweden. Talk about showing your Vikings pride! #Skol Saga!





: Andy Vanecek pic.twitter.com/V4qBrgTEMi

— Minnesota Vikings (@Vikings) 4 octobre 2018