Un tiers des écolières en uniforme ont été harcelées dans la rue

Et deux tiers ont déjà été confrontées à des remarques sexuelles en public, selon ce même rapport. Toujours d'après ce document, beaucoup de filles ont intégré l'idée que le harcèlement de rue constitue une «part de leur développement».

2 out of 3 girls in the UK have been sexually harassed in public.





It’s not a compliment. It’s not part of growing up. It’s not ok.





Retweet to join us and say #ISayItsNotOK > https://t.co/zN7QBpNF37 #DayoftheGirl #IDG2018 pic.twitter.com/cQqi7hNJ1H

— PlanInternational UK (@PlanUK) 8 octobre 2018