Victime de harcèlement, Ariana Grande, l'ex de Mac Miller, désactive les commentaires sur Instagram

Après le décès du rappeur américain Mac Miller, qui a succombé à une overdose à l'âge de 26 ans, son ex-petite amie la pop star Ariana Grande a été la cible de commentaires haineux sur les réseaux sociaux, l'accusant d'être responsable de sa mort.

«C'est de ta faute», «C'est fou parce que tu l'as vraiment tué», ont commenté certains internautes sur le profil d'Ariana Grande.

Ariana Grande’s fault rip Mac miller — Jason Mendoza (@Jmendoza_8) 7 septembre 2018

Ariana Grande disabled her comments on instagram, because sickos like these are posting this kinda shit. RIP to Mac Miller. This aint it. pic.twitter.com/m7P5lNjAG1 — Faduma (@ignis_leaena) 7 septembre 2018

Des commentaires d'une rare violence, qui ont poussé la pop star à désactiver momentanément les commentaires sur son compte Instagram.

was stalking ariana grande’s instagram & this happen pic.twitter.com/oYQkbA1k0c — Aiman (@memanskywalker) 7 septembre 2018

Face à ces attaques, d'autres internautes, dont quelques célébrités, sont rapidement montés au créneau pour défendre la chanteuse américaine, qui s'est séparée de Mac Miller en septembre 2016, avant d'officialiser sa relation avec l'acteur Pete Davidson en mai dernier.

«Mac Miller est une tragédie. Ceux qui insinuent qu'une femme aurait pu le sauver en restant un peu plus longtemps [avec lui] font preuve d'une incompréhension essentielle concernant la maladie qu'est l'addiction. Que la paix soit avec lui, tous ceux qui luttent avec une addiction, ou ceux qui aiment quelqu'un qui en a une», a tweeté l'actrice et réalisatrice américaine Lena Dunham.

Mac Miller is a tragedy. Anyone implying that a woman could have saved him by just holding on a little tighter is working with an essential misunderstanding of the disease of addiction. Peace be with him and with everyone who wrestles with addiction or loves someone who does. — Lena Dunham (@lenadunham) 8 septembre 2018

«Ariana Grande n'est PAS responsable de la mort de Mac Miller. Les choses comme les addictions, la dépression, l'anxiété, ainsi que d'autres choses en nous nous tuent bien avant que l'on trouve l'élément déclencheur/la goutte d'eau. Nous sommes paralysés. Les choses autour de nous le rendent difficile, mais c'est un combat avec soi-même».

Ariana Grande is NOT responsible for Mac Miller’s death.





Things like addictions, depression, anxiety, & other things within us kill us way before we find the trigger/last straw.





We are paralyzed. Things around us do make it harder, but it’s a fight with ourselves.





RIP Mac. — Gabriela (@lgabrielamunoz) 8 septembre 2018

«Ariana Grande n'a pas tué Mac Miller. Je répète, Ariana Grande n'a pas tué Mac Miller!!»

Ariana Grande did not kill Mac Miller. I repeat, Ariana Grande did not kill Mac Miller!! — Arielle Domingo (@ariellebdomingo) 8 septembre 2018

Mais vous êtes psychologiquement atteints à aller harceler Ariana Grande en lui disant que c'est de sa faute que Mac Miller soit mort.





Consultez un psy en urgence bande de lessivés de la boite crânienne — No stalker allowed (@nkirukalt) 8 septembre 2018