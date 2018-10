Vidéo : voici pourquoi Donald Trump aime (un peu) moins Taylor Swift

Les récentes critiques de Taylor Swift visant une candidate démocrate du Tennessee, où la chanteuse votera aux prochaines élections de mi-mandat, n’ont pas été du goût de Donald Trump, qui l’a fait savoir.

«Je suis sûr que Taylor Swift ne connaît rien au sujet de Marsha Blackburn (actuellement représentante républicaine du Tennessee à la Chambre des représentants)», a lancé le président américain, ajoutant avec le sourire : «Disons que j'aime la musique de Taylor environ 25% de moins désormais, OK?».

Haters gonna hate, hate, hate.





Trump says he likes Taylor Swift's music "25% less" after she took a political stance on Instagram pic.twitter.com/QKrdMGlooy — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 9 octobre 2018

La chanteuse, qui bénéficie d’une côte de popularité élevée dans son pays, avait indiqué dimanche sur son compte Instagram que lors des élections de mi-mandat, le 6 novembre, elle voterait dans l'Etat du Tennessee «pour Phil Bredesen au Sénat et Jim Cooper à la Chambre des représentants», deux candidats démocrates. Elle avait critiqué Marsha Blackburn pour ses prises de position contre l’égalité salariale et la reconduction du «Violence Against Women Act» visant à protéger les femmes contre «les violences conjugales, le harcèlement et le viol».

A plusieurs reprises, Donald Trump avait montré des signes d’admiration pour celle qui est suivie par 112 millions d’internautes sur Instagram. «Heureux d'apprendre que @taylorswift13 va co-animer l'émission spéciale des nominations aux Grammy le 12 mai. Taylor est formidable!», avait-il posté en octobre 2012. En août de cette même année, il s'était adressé à elle directement : «Merci pour cette jolie photo - vous êtes formidable!».