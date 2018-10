La fiancée de Jamal Khashoggi placée sous protection policière

Hatice Cengiz, de nationalité turque, était restée devant le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, le 2 octobre, lorsque Jamal Khashoggi y était entré pour récupérer des documents en vue de leur prochain mariage. C'est elle qui avait alerté les autorités en ne le voyant pas ressortir.

La jeune femme de 36 ans, doctorante à l'université d'Istanbul, bénéficie désormais d'une protection policière 24h/ 24, sur l'ordre des services du gouverneur de la ville. Les raisons précises de cette mesure n'ont pas été communiquées.

Samedi 20 octobre, elle avait publié sur Twitter un hommage au journaliste assassiné, accompagné d'une vidéo où on le voit éclater de rire alors que son chat jaillit sur son clavier, pendant qu'il répond à une interview pour un documentaire.

They took your bodily presence from my world. But your beautiful laugh will remain in my soul forever. My darling #jkhashoggi #JamalKhashoggi#JusticeForJamal pic.twitter.com/vJOfhL6dEq

— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 20, 2018