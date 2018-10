La plus ancienne épave de bateau au monde découverte dans la mer Noire

Plus extraordinaire encore, l’embarcation revenue du fond des âges, mesurant quelque 23 mètres de long, a été découverte avec mât, rames et gouvernail alors qu’elle dormait à environ 2 kilomètres sous la surface de la mer, comme l'explique le quotidien britannique The Guardian.

D’après les chercheurs, c’est le manque d’oxygène, inévitable à cette profondeur, qui a permis au bateau d’être maintenu dans un état de conservation remarquable.

Pour le professeur Jon Adams, l’archéologue en chef à l’origine de la découverte, cela va surtout permettre «d’améliorer les connaissances en matière de construction navale et de navigation dans l’Antiquité».

Les scientifiques pensent par ailleurs que le bateau pourrait être un navire marchand du même type que celui qui figure sur le «vase à la sirène».

The world's oldest intact #shipwreck, a 2,400-year-old Greek trading vessel has been found 1.3 miles underwater, at the bottom of the #BlackSea. The vessel is similar to the one shown in the 'Siren Vase' artwork, which shows Odyessus on his heroic quest! https://t.co/IsrWYMF8Qt pic.twitter.com/nvTHiYgKDb

— Agency Central (@agencycentral) 23 octobre 2018