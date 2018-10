Un sosie de Ross de «Friends» recherché, David Schwimmer répond dans une vidéo

Relayant en masse le post, les internautes ont été nombreux à sourire en découvrant le fugitif. Pour cause, il présente de sérieuses ressemblances avec un certain Ross de la série à succès Friends, personnage incarnée par l'acteur américain David Schwimmer.

Sous le message de la police anglaise, les commentaires humoristiques n'ont pas mis longtemps à fleurir. Sur le ton de la plaisanterie, un internaute conseille aux policiers d'interroger David Schwimmer en personne. Ce à quoi la police anglaise a répondu non sans humour : «Nous avons la confirmation que David Schwimmer était aux Etats-Unis à cette date-là». Ce dernier a également tenu à prouver son innocence en reproduisant l'image de vidéosurveillance relayée par la police.

«Officiers, je jure que ce n'était pas moi. Comme vous pouvez le constater, j'étais à New York. A la police de Blackpool qui travaille d'arrache-pied, bonne chance dans vos recherches»

Officers, I swear it wasn't me.



As you can see, I was in New York.



To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR

— schwim (@DavidSchwimmer) 24 octobre 2018