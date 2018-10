Après les Pokémon, partez à la chasse de Jésus-Christ dans la rue

C'est une grande nouveauté dans le monde de la sacro-sainte église catholique. Une toute nouvelle application permettant d'attraper des Saints catholiques vient de sortir, sous le nom de «Follow JC Go !»

Sur le même principe que Pokémon Go, et avec presque le même nom, ce nouveau jeu permet d'attraper des Saints – issus de la théologie chrétienne – tout en découvrant le patrimoine religieux. Ainsi, un utilisateur pourrait très bien tomber sur Moïse ou encore , voire même Jésus !

Le but du jeu ? Se balader en ville et rencontrer ces personnages bibliques, répondre à leurs questions, rentrer dans une église et gagner ainsi un maximum de points. De plus, l'application permet de rencontrer les autres joueurs et d'échanger avec eux, avec in fine l'ambition de créer des équipes d'évangélisation.

En gestation depuis plus de deux ans, celle-ci a nécessité – en plus des équipes techniques de programmateurs et de producteurs – le travail de théologiens, d'historiens et d'autres spécialistes de l'église catholique.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce jeu n'est pourtant pas l'oeuvre du Vatican, mais a été imaginé par la Fondation Ramon Pané, implantée en Amerique latine, à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) qui auront lieu au Panama, en 2019.

Si l'application est gratuite, elle est évidemment ponctuée par les publicités, mais aucun risque d'être déconcentré, puisque celles-ci – ciblées – sont des vidéos chrétiennes de prières et de chants, vous invitant à prendre un temps de prière.

Pour l'instant, elle n'existe uniquement en espagnol, mais devrait bientôt être disponible en anglais, en italien et en portugais. Un subtil mélange – assez assumé d'ailleurs – de jeux, d'histoire et d'évangélisation, à forte dimension sociale, puisqu'il s'agit de créer une communauté, plus que de devenir le rival d'un autre.